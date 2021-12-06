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Тяжелобольные COVID могут восстанавливаться после болезни в течение 5 лет, - врач

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Лондон, Понедельник 06 декабря 2021 16:12
Тяжелобольные COVID могут восстанавливаться после болезни в течение 5 лет, - врач Фото: тяжелобольные COVID могут восстанавливаться после болезни в течение 5 лет (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Член Совета общества интенсивной терапии в Великобритании Зудин Путучери заявил, что может пройти до 5 лет, прежде чем люди, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, смогут вернуться к нормальной жизни. Речь идет о пациентах интенсивной терапии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, большинство людей, которые решили отказаться от COVID-вакцинации, сейчас составляют подавляющее большинство пациентов в отделении интенсивной терапии,

Он также отметил, что в этом списке есть довольно большое количество беременных.

"Это молодежь - подавляющее большинство из них выживают, 60% наших пациентов выживают. Но это выживание дорого стоит и требует реабилитации. Мы не имеем персонала, ресурсов для реабилитации этих пациентов. Так, может пройти до 5 лет, прежде чем они вернутся к нормальной жизни", - рассказал Путучери.

Напомним, британские ученые исследовали, насколько может быть распространен затяжной коронавирус. Так, у каждого 40 инфицированного человека симптомы длятся не менее трех месяцев.

Добавим, генеральный директор Pfizer Альберт Бурла спрогнозировал, что нормальная жизнь после пандемии вернется в течение года. Однако для этого могут потребоваться ежегодные прививки от COVID.

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