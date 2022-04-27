Тяжело болеют дети. В мире зарегистрировали вспышку гепатита неизвестной природы

По всему миру уже зарегистрировали почти 200 случаев тяжелой формы гепатита у детей неизвестного происхождения. Наибольшее число заболевших зарегистрировали в Великобритании - 111 случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Еще 40 случаев были выявлены в Европейском союзе. Случаи также были подтверждены в США и Израиле.

"Расследования продолжаются во всех странах, сообщающих о случаях, но в настоящее время точная причина этого гепатита до сих пор остается неизвестной", - сообщила директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон.

По ее словам, на данный момент медики не нашли связи между заражением и путешествиями.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эта вспышка привела как минимум к 17 трансплантациям печени пациентам в возрасте до 16 лет и к одной смерти. Где именно был зафиксирован летальный случай - неизвестно.