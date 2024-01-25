"Тягни свою дупу на бігову доріжку". Зірка НБА попросив вигнати фаната за образи

24-річний словенець отримав несхвальний вигук від фаната під час поєдинку регулярної першості НБА проти "Фінікса". Уболівальник "Санз" пожартував над фізичною формою лідера "Маверікс".

"Луко, ти втомлений! Тягни свою с*аку (дупу – ред.) на бігову доріжку", – вигукнув шанувальник команди гостей.

Дончіч почув вигук фаната. Він миттєво попросив одного зі стюардів домашньої арени "Далласа" вивести порушника спокою геть. Утім, "Маверікс" словенця таки зазнали поразки від "Фінікса" (109:132). Сам Дончіч, який влітку мав домашнє завдання скинути зайві кілограми, набрав 34 пункти.

Хто такий Лука Дончіч

Уродженець Любляни, може закрити позиції атакувального оборонця, плеймейкера та легкого форварда. Переможець чемпіонату Європи-2017 у складі збірної Словенії.

Кар'єру професіонала розпочав у мадридському "Реалі" в 2015 році. Здобув із Королівським клубом 3 чемпіонські титули та тріумфував у Євролізі 2017/18. На драфті НБА-2018 обраний під 3-м номером "Атлантою". В обмін на 5-й пік (Трей Янг) та захищений пік драфту-2019 права на Дончіча відійшли "Маверікс".

Спілкується чотирма мовами – словенською, сербською, іспанською та англійською. Після співпраці з Nike підписав багаторічний контракт із Air Jordan у 2019 році. Фанат белградської "Црвени Звезди".