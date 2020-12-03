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Twitter запретил публиковать оскорбления по расе и нации

Калифорния, Четверг 03 декабря 2020 10:31
Twitter запретил публиковать оскорбления по расе и нации
Фото: смартфон (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Социальная сеть Twitter ужесточила правила публикации сообщений. Теперь в соцсети будут удалять сообщения, которые оскорбляют людей на основании расовых, этнических или национальных признаков.

Об этом говорится в сообщении компании Twitter.

"Мы расширяем наши правила относительно оскорбительных заявлений и запрещаем те, которые унижают человека из-за его расы, этнической или национальной принадлежности", - говорится в сообщении.

Сообщения с подобным содержанием будут удалены из социальной сети: также этот процесс будет автоматизирован. Если учетная запись неоднократно нарушает правила Twitter, то ее или временно заблокируют, или вовсе приостановят работу.

Отметим, что в июне прошлого года соцсеть запретила сообщения, которые унижают людей из-за их религиозных убеждений, в марте этого года - из-за возраста, болезни или физических ограничений.

Напомним, ранее в Twitter заявили, что связанные с российским правительством аккаунты в соцсети продвигали движение QAnon. Эта группировка распространяла теории заговора в поддержку президента США Дональда Трампа.

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