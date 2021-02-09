Twitter удалил более 8 тысяч записей с фейками о COVID-19 почти за год

Компания Twitter удалила 8,4 тысячи записей в микроблоге, которые содержали дезинформацию о коронавирусе. Это произошло с марта 2020 года.

Об этом гласит сообщение на сайте компании.

Представитель соцсети по вопросам управления и филантропии в Испании Камино Рохо подчеркнула, что в марте прошлого года для пользователей платформы вступили в силу новые правила, призванные свести к минимуму дезинформацию о причинах возникновения, способах профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом.

"С тех пор наши команды удалили 8 493 твита, а наши автоматизированные системы оспорили (утверждения владельцев, - ред.) 11,6 млн аккаунтов, которые сделали обсуждение COVID-19 объектом спама и манипулирования", - отметила представитель компании.