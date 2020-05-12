Twitter ставить метки на записи с ложными данными по коронавирусу

Соцсеть Twitter будет ставить метки и предупреждающие сообщения, чтобы помечать вводящие в заблуждения и спорные данные о коронавирусе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Маркировать записи компания начала с понедельника, однако нововведения затронут и те сообщения, которые были опубликованы ранее. Метки будут содержать ссылку на страницу в Twitter или на внешний проверенный источник с дополнительной информацией. Записи с недостоверной информацией будут удалять.



"Наша цель состоит в том, чтобы облегчить поиск достоверной информации в Twitter и ограничить распространение потенциально вредного и вводящего в заблуждение контента", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter экспериментирует с функциями, что позволят обозначать ложную информацию или "фейки" под твитом пользователям.

РБК-Украина писало, что сервис микроблогов Twitter начал тестировать функцию маркировки контента, который может носить оскорбительный характер.