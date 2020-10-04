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Twitter будет удалять пожелания Трампу смерти от коронавируса

Автор: Артур Родивилов

Социальная сеть Twitter будет удалять сообщения, в которых пользователи желают смерти заболевшему COVID-19 президенту США Дональду Трампу. Аккаунты нарушителей могут быть переведены в режим "только для чтения".

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Об этом заявили в самой компании, пишет Vice.

По информации издания, некоторые пользователи платформы после сообщений о заражении Трампа коронавирусом стали напрямую или завуалированно желать ему смерти.

"Твиты, в которых пользователи желают кому-либо смерти, серьезных телесных повреждений или смертельной болезни запрещены и должны быть удалены", - сообщили в компании.

В Twitter отметили, что в данном случае применяется пункт "Об оскорбительном поведении" в соглашении пользователя.

Напомним, ранее сообщалось, что Трампа госпитализировали менее чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус. Он будет проходить лечение в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

Также сообщалось, что он не передавал свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу и самостоятельно продолжает выполнять обязанности.

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