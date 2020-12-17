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Twitter будет удалять фейковую информацию о вакцинах от коронавируса

Автор: Даша Харченко

Социальная сеть Twitter будет удалять недостоверную информацию о вакцинах от коронавируса. В частности, будут удаляться сообщения о вреде вакцины для здоровья.

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Об этом Twitter сообщил на своей страничке.

Также будут удаляться сообщения о том, что вакцины якобы используются для контроля над людьми, а также ложные и опровергнутые заявления о побочных эффектах препаратов.

"В контексте глобальной пандемии дезинформация о вакцинах является серьезной и растущей проблемой", - говорится в сообщении.

В сервисе добавили, что с 2021 года все сообщения с непроверенной информацией о вакцинациях будут помечаться как спорные.

Напомним, 14 декабря в Соединенных Штатах началась массовая вакцинация от коронавируса. Первой привили медсестру из Нью-Йорка.

Также РБК-Украина писало, что Украина может начать вакцинацию от СOVID-19 ранее, чем предполагалось. В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что первые прививки будут сделаны уже в феврале 2021 года.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль попросил ВОЗ ускорить поставки COVID-вакцины в Украину.

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