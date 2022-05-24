UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Тут бунт начался. 80% даже в бой не идут": оккупанты рассказывают об ужасах войны

Фото: российские военные отказываются идти в бой и жалуются на ужасы войны (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В новом перехваченном разговоре оккупант жалуется своей жене об ужасах войны и обмане со стороны своего командования. Российские военные массово отказываются идти в бой из-за малых зарплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

Осторожно, в записи присутствует ненормативная лексика.

"10 числа опять зарплата придет, ну и опять нас на... (обманут). По-прежнему. Планировали 10 тысяч в сутки. А они на ... (обманули). Тут уж реально бунт начался. И 80% даже в бой не идут. И мы в бой не идем. Я на стройке больше зарабатываю", - жалуется оккупант.

Он также рассказывает об огромных потерях во многих подразделениях российских войск.

"Потерял многих друзей. 15-ю бригаду Самарскую вообще раз ... (разбили) в г... (вдребезги). Просто одни трупы. Я такое увидел - это страшно. Молодые ребята. Я здоровый мужик - схожу с ума от этого. Я плачу, рыдаю каждый раз", - говорит он.

Оккупант также заявляет своей жене, что на этой войне вообще "нельзя никому доверять".

"Здесь все враги. Нет такого, чтобы "ЛНР","ДНР" были за Россию. Них...ничего подобного. Все враги", - говорит российский военный.

Наконец, оккупант приходит к выводу, что больше не хочет так жить: "контракт закончится, вернусь и просто уволюсь".

Ранее сообщалось, что российские моряки Каспийской флотилии отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.

Напомним, недавно СБУ перехватила разговор, в котором российские военные делятся друг с другом лайфхаками, чтобы избежать гибели во время войны против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФВойна России против Украины