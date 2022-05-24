"Тут бунт начался. 80% даже в бой не идут": оккупанты рассказывают об ужасах войны

Осторожно, в записи присутствует ненормативная лексика.

"10 числа опять зарплата придет, ну и опять нас на... (обманут). По-прежнему. Планировали 10 тысяч в сутки. А они на ... (обманули). Тут уж реально бунт начался. И 80% даже в бой не идут. И мы в бой не идем. Я на стройке больше зарабатываю", - жалуется оккупант.

Он также рассказывает об огромных потерях во многих подразделениях российских войск.

"Потерял многих друзей. 15-ю бригаду Самарскую вообще раз ... (разбили) в г... (вдребезги). Просто одни трупы. Я такое увидел - это страшно. Молодые ребята. Я здоровый мужик - схожу с ума от этого. Я плачу, рыдаю каждый раз", - говорит он.

Оккупант также заявляет своей жене, что на этой войне вообще "нельзя никому доверять".

"Здесь все враги. Нет такого, чтобы "ЛНР","ДНР" были за Россию. Них...ничего подобного. Все враги", - говорит российский военный.

Наконец, оккупант приходит к выводу, что больше не хочет так жить: "контракт закончится, вернусь и просто уволюсь".