"Тут бунт начался. 80% даже в бой не идут": оккупанты рассказывают об ужасах войны
В новом перехваченном разговоре оккупант жалуется своей жене об ужасах войны и обмане со стороны своего командования. Российские военные массово отказываются идти в бой из-за малых зарплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.
Осторожно, в записи присутствует ненормативная лексика.
"10 числа опять зарплата придет, ну и опять нас на... (обманут). По-прежнему. Планировали 10 тысяч в сутки. А они на ... (обманули). Тут уж реально бунт начался. И 80% даже в бой не идут. И мы в бой не идем. Я на стройке больше зарабатываю", - жалуется оккупант.
Он также рассказывает об огромных потерях во многих подразделениях российских войск.
"Потерял многих друзей. 15-ю бригаду Самарскую вообще раз ... (разбили) в г... (вдребезги). Просто одни трупы. Я такое увидел - это страшно. Молодые ребята. Я здоровый мужик - схожу с ума от этого. Я плачу, рыдаю каждый раз", - говорит он.
Оккупант также заявляет своей жене, что на этой войне вообще "нельзя никому доверять".
"Здесь все враги. Нет такого, чтобы "ЛНР","ДНР" были за Россию. Них...ничего подобного. Все враги", - говорит российский военный.
Наконец, оккупант приходит к выводу, что больше не хочет так жить: "контракт закончится, вернусь и просто уволюсь".
Ранее сообщалось, что российские моряки Каспийской флотилии отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.
Напомним, недавно СБУ перехватила разговор, в котором российские военные делятся друг с другом лайфхаками, чтобы избежать гибели во время войны против Украины.
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