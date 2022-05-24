ru ua
Вт, 24 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Тут бунт начался. 80% даже в бой не идут": оккупанты рассказывают об ужасах войны

Новина українською →
Донбасс, Вторник 24 мая 2022 12:13
"Тут бунт начался. 80% даже в бой не идут": оккупанты рассказывают об ужасах войны Фото: российские военные отказываются идти в бой и жалуются на ужасы войны (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В новом перехваченном разговоре оккупант жалуется своей жене об ужасах войны и обмане со стороны своего командования. Российские военные массово отказываются идти в бой из-за малых зарплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

Осторожно, в записи присутствует ненормативная лексика.

"10 числа опять зарплата придет, ну и опять нас на... (обманут). По-прежнему. Планировали 10 тысяч в сутки. А они на ... (обманули). Тут уж реально бунт начался. И 80% даже в бой не идут. И мы в бой не идем. Я на стройке больше зарабатываю", - жалуется оккупант.

Он также рассказывает об огромных потерях во многих подразделениях российских войск.

"Потерял многих друзей. 15-ю бригаду Самарскую вообще раз ... (разбили) в г... (вдребезги). Просто одни трупы. Я такое увидел - это страшно. Молодые ребята. Я здоровый мужик - схожу с ума от этого. Я плачу, рыдаю каждый раз", - говорит он.

Оккупант также заявляет своей жене, что на этой войне вообще "нельзя никому доверять".

"Здесь все враги. Нет такого, чтобы "ЛНР","ДНР" были за Россию. Них...ничего подобного. Все враги", - говорит российский военный.

Наконец, оккупант приходит к выводу, что больше не хочет так жить: "контракт закончится, вернусь и просто уволюсь".

Ранее сообщалось, что российские моряки Каспийской флотилии отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.

Напомним, недавно СБУ перехватила разговор, в котором российские военные делятся друг с другом лайфхаками, чтобы избежать гибели во время войны против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября
Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября
DAILY
До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины