Туск заявив про перші рішення щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Україна та Польща домовилися про перші рішення щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Переговори вели міністерства культури двох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска в соцмережі X.
"Нарешті прорив. Є рішення про перші ексгумації", - написав Туск.
Він додав, що вдячний міністрам культури Польщі та України за плідну співпрацю.
За словами польського прем'єра, він уже чекає подальших рішень щодо ексгумації.
Нагадаємо, Польща вже неодноразово порушувала питання ексгумації жертв Волинської трагедії - обопільних етнічних чисток, які проводили Українська повстанська армія та польська Армія Крайова.
Зокрема, у липні минулого року міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Польща може заблокувати вступ України до ЄС, якщо ексгумацію жертв Волинської трагедії так і не проведуть.
Водночас наприкінці листопада міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після переговорів з українським колегою Андрієм Сибігою заявляв, що жодних перешкод у питанні ексгумації бути не повинно.
Детально про те, чому Польщу хвилює питання ексгумації, - в матеріалі РБК-Україна.
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