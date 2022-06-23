Тушили почти голыми руками. Под Херсоном произошел масштабный пожар из-за обстрела российским "Ураганом"

Полицейские вместе с местными потушили пожар в лесу, обстрелянный российскими военнослужащими из РСЗО "Ураган".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию .

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Гасили несколько очагов пожара подручными средствами до позднего вечера. Огнем повреждено несколько домов и хозяйственных построек. Среди мирных жителей жертв нет", - добавляют в пресс-службе.

По данным полицейских, пожар тушили почти голыми руками жители села и полицейские Бериславского районного отдела полиции.

"В результате попадания снаряда занялись посевы озимого ячменя и сосновый лес у села Заградовка Кочубеевской территориальной громады, огонь частично перекинулся на дома селян", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, спасатели несколько дней ликвидировали пожар на одном из предприятий Николаева, который возник в результате обстрела.

Также в результате ракетного удара произошел пожар логистического продовольственного склада в Одессе.

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