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В Турцию прибыла первая партия COVID-вакцины из Китая

Автор: Андрей Козловский

В Анкару (Турция) прибыла первая партия вакцины от коронавируса китайской компании SinoVac Biotech. Сегодня утром авиалайнер Boeing 777 с 17 контейнерами вакцины совершил посадку в аэропорту Эсенбога.

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Об этом сообщает Anadolu.

Как сообщается, три млн доз вакцины китайского производства были доставлены рейсом TK 6175. Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что турецкий Институт фармацевтики и медицинского оборудования приступит к тестированию препарата.

Тестирование продлится 14 дней и по завершению начнется массовая вакцинация населения.

В общем Турция должна получить 50 млн доз вакцины SinoVac. Первые 20 млн доз будут доставлены в течение декабря и января.

Напомним, на этой неделе Турция также договорилась о покупке вакцины разработки Pfizer. До конца марта страна получит 4,5 млн доз.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Турция будет требовать наличие отрицательного теста на коронавирус у всех пассажиров авиарейсов. Норма вступит в силу с 28 декабря.

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