Турция вводит обязательное тестирование для невакцинированных: что нужно знать туристам

В Турции с 6 сентября вступают в силу новые правила карантина. Вакцинированные граждане и туристы смогут посещать публичные места только с отрицательным ПЦР-тестом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News.
Указано, что отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус должен быть сделан не ранее чем за 48 часов.
Так, работники указанных выше структур будут проверять у каждого посетителя при входе "код HES", который является системой отслеживания COVID.
Он будет определять привит ли человек от коронавируса или же выздоровел, а также сможет устанавливать наличие отрицательного ПЦР-теста сделанного не позднее, чем за последние 48 часов.