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Турция вводит новые ограничения из-за COVID-19

Автор: РБК-Украина

Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган объявил о новых карантинных ограничениях в стране. В частности, будет ограничено время работы кафе и ресторанов.

Об этом сообщает Haberturk.

По его словам, граждане страны должны неукоснительно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и меры гигиены.

Так, в Турции вводится гибкий график работы в госучреждениях и частном секторе, также будут усилены проверки на рынках.

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Работа кафе, ресторанов, свадебных салонов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских ограничивается. Теперь они будут работать до 22:00.

Также Эрдоган пообещал, что до конца года страна получит одну или несколько вакцин, разработанных в зарубежных странах.

Напомним, в начале сентября в Турции ввели обязательный масочный режим в общественных местах.

Кроме того, в Париже введут комендантский час в связи с увеличением новых случаев коронавируса.

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Новости Украины ТурциякарантинРеджеп Тайип Эрдоган