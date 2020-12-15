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Турция срочно закупит китайскую COVID-вакцину

Автор: Андрей Козловский

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкое правительство проведет срочные закупки китайской вакцины от коронавируса. Также Турция готова укреплять взаимодействие с Китаем в этой сфере.

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Об этом сообщает Xinhua.

"Чавушоглу заявил, что турецкая сторона считает китайскую вакцину безопасной и эффективной, уже объявила, что произведет срочные закупки у Китая, готова усилить сотрудничество с Китаем по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Кроме этого, турецкий министр поздравил Китай с успешным сдерживанием распространения коронавируса.

Отметим, в Китае созданием вакцины от коронавируса занимается компания Sinovac Biotech Ltd. Ее разработку начали еще в январе. Препарат уже начал третью стадию клинических испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции.

Напомним, ранее Турция отказалась от идеи закупить российскую вакцину от коронавируса. Причиной тому является отсутствие надлежащей лабораторной проверки.

Также ранее РБК-Украина писало, что Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. Лекарство уже передали на хранение в хранилище израильской фармацевтической кампании Teva.

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