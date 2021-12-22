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Турция разрешила использование собственной вакцины от коронавируса Turkovac

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Анкара, Среда 22 декабря 2021 15:48
Турция разрешила использование собственной вакцины от коронавируса Turkovac Фото: в Турции разрешили использовать собственную вакцину от COVID-19 Turkovac (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию Турции (TITCK) разрешило экстренное использование в стране вакцины от коронавируса Turkovac. Препарат будет доступен до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое агентство Sabah.

"Наша вакцина Turkovac, получившая необходимые разрешения после длительного периода изучения и подготовки, является результатом наших усилий по защите страны от эпидемии (коронавируса - ред.) наиболее эффективным способом", - цитирует издание заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил, что массовое производство вакцины Turkovac начнется в ближайшее время. По его словам, выпуск препарата уже начат на предприятии в провинции Шанлыурфа.

Глава ведомства отметил, что первые партии вакцины начнут поступать в медучреждения до конца года. Коджа также уточнил, что Turkovac - полностью турецкая разработка. Он добавил, что препарат по некоторым показателям превосходит ряд зарубежных аналогов.

Напомним, Минздрав Турции подал заявку на одобрение использования вакцины Turkovac в конце ноября.

Отметим, третья фаза клинических испытаний турецкой вакцины от коронавируса началась в конце июня.

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