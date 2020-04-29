По словам главы Минздрава, в Турции уровень летальности от коронавируса является самым низким в Европе
Глава Министерства здравоохранения Турецкой Республики Фахреттин Коджа заявил, что Турция прошла пик эпидемии коронавируса. Об этом передает Milliyet.
При этом он добавил, что в стране число смертей является низким в Европе.
"Уровень летальности от коронавируса в Турции является самым низким в Европе. Пик пандемии в стране прошел. При соблюдении ограничительных мер, до конца мая роста больных не ожидается", - заявил Коджа.
По словам министра, около 60% зараженных проживают в Стамбуле, и большим успехом властей является то, что удалось сдержать распространения коронавируса в 20-миллионном мегаполисе. Он добавил, что около 6% зараженных в стране составляют медработники.
Напомним, о первом случае COVID-19 Турция сообщила 10 марта. 24 апреля число зараженных превысило 100 тысяч.
Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил комендантский час в стране на период майских праздников.
Ранее Турция упростила ограничительные меры по международным грузовым автомобильным перевозкам. Водители, которые не имеют симптомов COVID-19, могут осуществлять перевозки без соблюдения 14 дней карантина.