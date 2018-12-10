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Турция прокомментировала отказ Саудовской Аравии выдать причастных к убийству Хашкаджи

Новости » Политика    10.12.2018 - 19:28
Турция прокомментировала отказ Саудовской Аравии выдать причастных к убийству Хашкаджи
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

В Турции призывают к международному расследованию

Руководитель управления по связям администрации президента Турции Фахреддина Алтуна сообщила, что Анкара разочарована решением Эр-Рияда и призывает мировое сообщество расследовать жестокое убийство в соответствии с международным правом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters

"В интересах мирового сообщества добиться справедливости для убитого саудовского журналиста в соответствии с международным правом", - сказал он.

Отметим, власти Саудовской Аравии отказались экстрадировать в Анкару подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи по требованию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее сообщалось, что Турция объявила в розыск двух бывших высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи - экс-замглавы разведки Саудовской Аравии Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Катани.

РБК-Украина писало, что последние слова убитого в генконсульстве Саудовской Аравии журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи были "Я не могу дышать". 

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Новости Украины Саудовская АравияДжамаль Хашкаджи
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