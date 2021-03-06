Турция продлила требование о наличии теста на COVID-19 для туристов

Все прибывающие в Турцию любым видом транспорта по-прежнему должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до приезда.
Об этом сообщает посольство Турции в Украине.
Власти продлили действие требования о наличии отрицательного ПЦР-теста до 1️5 апреля.
"В рамках борьбы с пандемией до 15 апреля 2021 было продолжена практика требования предъявления всеми лицами, которые хотят въехать на территорию нашей страны через сухопутные, морские и воздушные пункты пропуска, отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, проведенного в течение последних 72 часов", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил первую прививку от коронавируса. Вторую прививку турецкий лидер получил 11 февраля.
Ранее сообщалось, что в середине января Турция разрешила применение COVID-вакцины китайской компании Sinovac. Первым вакцину от коронавируса в Турции получил министр здравоохранения.
При этом, в начале февраля в Турции выявили первые случаи заражения южноафриканским и бразильским штаммами коронавируса.
Правительство Турции приняло решение смягчить карантинные ограничения, начиная с марта. Однако ослабления будут не на всей территории страны, а в регионах.