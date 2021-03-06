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Турция продлила требование о наличии теста на COVID-19 для туристов

Автор: Артур Родивилов

Все прибывающие в Турцию любым видом транспорта по-прежнему должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до приезда.

Об этом сообщает посольство Турции в Украине.

Власти продлили действие требования о наличии отрицательного ПЦР-теста до 1️5 апреля.

"В рамках борьбы с пандемией до 15 апреля 2021 было продолжена практика требования предъявления всеми лицами, которые хотят въехать на территорию нашей страны через сухопутные, морские и воздушные пункты пропуска, отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, проведенного в течение последних 72 часов", - говорится в сообщении.

Людей, которые не предоставят тест на коронавирус, не будут пускать, в частности, на рейсы самолетов. Требование не действует для тех, кто хочет посетить Турцию для транзитной пересадки.

Напомним, 14 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил первую прививку от коронавируса. Вторую прививку турецкий лидер получил 11 февраля.

Ранее сообщалось, что в середине января Турция разрешила применение COVID-вакцины китайской компании Sinovac. Первым вакцину от коронавируса в Турции получил министр здравоохранения.

При этом, в начале февраля в Турции выявили первые случаи заражения южноафриканским и бразильским штаммами коронавируса.

Правительство Турции приняло решение смягчить карантинные ограничения, начиная с марта. Однако ослабления будут не на всей территории страны, а в регионах.

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