Турция переносит начало туристического сезона из-за коронавируса

Власти Турции принимают необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса Covid-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

В рамках профилактических мер Министерство культуры и туризма Турции рекомендовало туроператорам и гостиницам перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.

Туроператоров призвали отложить организацию туристических поездок в Турцию на период после 15 апреля.

"Риск серьезен, учитывая ситуацию с эпидемией в Европе", - отметил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

При этом он пояснил, что один или несколько случаев инфицирования не означают, что страна сталкивается с эпидемией. Глава ведомства рекомендовал гражданам соблюдать элементарные профилактические меры, чтобы свести к минимуму вероятность распространения вируса.

Накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа (Covid-19).

Ранее президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о введении новых ограничений на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса.