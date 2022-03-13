Турция отказалась вводить санкции против РФ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил позицию Анкары по введению санкций против России за вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aydinlik .

Турецкие власти считают, что санкции против РФ не решат проблему войны. Поэтому позиция Турции, по словам министра, с начала военного конфликта "была принципиальной и ясной".

Чавушоглу также добавил, что Турция сумела эвакуировать из Украины ориентировочно 14,5 тысячи своих граждан. Кроме того, турецкий МИД попросил содействия России в вывозе турок из заблокированного Мариуполя.