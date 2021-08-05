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Турция в огне из-за лесных пожаров: NASA показало фото из космоса

Автор: Анастасия Рокитна

В Турции пытаются потушить масштабные пожары, которые охватили часть страны. Масштабы катастрофы настолько серьезны, что их видно из космоса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на фото NASA.

На фото видны значительные разрушения, вызванные огнем, который превратил леса в пепелища.

В Турции, где борьба с огнем продолжается больше недели, в пожарах погибли, по меньшей мере, 8 человек.

Фото пожаров в Турции (earthobservatory.nasa)

Кроме того, погибли дикие животные, сгорели десятки частных домов и некоторые объекты гостиничного бизнеса. Огонь уничтожил 136 тысяч гектаров леса.

Кроме того, Минобороны Турции опубликовало фото лесных пожаров из космоса.

Спутники с высоким разрешением сняли лесные пожары и результаты борьбы с огнем в Манавгате и Мармарисе. На фото видны значительные разрушения, вызванные огнем, который превратил леса в пепелища.

Фото пожаров в Турции (msb.gov.tr)

Напомним, лесной пожар в Турции достиг теплоэлектростанции.

Отметим, пожары в Турции, Греции, Италии влияют на погоду в Украине.

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пожарТурция