Турция в огне из-за лесных пожаров: NASA показало фото из космоса

На фото видны значительные разрушения, вызванные огнем, который превратил леса в пепелища.

В Турции, где борьба с огнем продолжается больше недели, в пожарах погибли, по меньшей мере, 8 человек.

Фото пожаров в Турции (earthobservatory.nasa)

Кроме того, погибли дикие животные, сгорели десятки частных домов и некоторые объекты гостиничного бизнеса. Огонь уничтожил 136 тысяч гектаров леса.

Кроме того, Минобороны Турции опубликовало фото лесных пожаров из космоса.

Спутники с высоким разрешением сняли лесные пожары и результаты борьбы с огнем в Манавгате и Мармарисе. На фото видны значительные разрушения, вызванные огнем, который превратил леса в пепелища.