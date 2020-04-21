Турция обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

В Турции зафиксировали более 90 тыс. клинически подтвержденных случаев коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

За сутки зарегистрировали 4674 новых случая заражения. Общее число инфицированных в стране достигло 90 980 человек. Таким образом Турция обогнала Китай (около 83 тыс. случаев) и Иран (почти 85 тыс. случаев), став седьмой страной по числу зараженных в мире.

Отметим, что предыдущие два дня наблюдалось падение ежедневного количества инфицирований. Так, 19 апреля было зафиксировано 3977 случаев, 18 апреля - 3783 случая.

От вируса также скончались 2140 жителей Турции. За сутки власти страны отчитались о 123 новых смертях от инфекции. Интересно, что на протяжение недели наблюдается практически одинаковое ежедневное число летальных случаев. Так, 125 смертей было зафиксировано 16 апреля, 126 - 17 апреля, 121 - 18 апреля, 127 - 19 апреля.

Напомним, с начала апреля в Турции действует комендантский час, который запрещает лицам младше 20 лет покидать дом. Также в двух крупнейших городах Турции - Стамбуле и Анкаре - ввели новые правила пользования общественным транспортом для борьбы с распространением коронавируса.

Также сообщалось, что в случае стабилизации эпидемиологической ситуации в стране Турция может снять карантин и открыть границы для старта туристического сезона в мае 2020 года.