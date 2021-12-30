Турция начала применять свою COVID-вакцину из-за роста заболеваемости

Турция начала применять свою отечественную вакцину против коронавируса. На такой шаг власти решились из-за роста количества инфицированных COVID в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Турция уже ввела более 130 миллионов доз вакцины с помощью инъекций, разработанных компаниями Sinovac и Pfizer/BioNTech. Также начали делать бустерные уколы. На прошлой неделе препарат Turkovac разрешили использовать в чрезвычайных ситуациях.
Отмечают, что ежедневные случаи COVID превысили показатель в 30 000 на этой неделе - впервые с октября. Число новых случаев инфицирования выросло на 30% в понедельник, 27 декабря, и превысило 36 000 в среду, 29 декабря.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал граждан сделать ревакцинацию. Но также он сказал, что на данный момент новые карантинные ограничения не рассматриваются.
"Наша отечественная вакцина Turkovac начнет вводиться в наших городских больницах с четверга, 30 декабря. С нашей отечественной вакциной можно сделать ревакцинацию. Независимо от того, какой тип вакцины вы получали ранее, вы можете получить ревакцинацию с помощью Turkovac", - сказал министр.
Президент Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что его правительство сделает Turkovac доступным во всем мире. Однако Анкара еще не опубликовала подробную информацию об эффективности вакцины или результатах клинических испытаний.
Напомним, львовские ученые из Института биологии клеток Национальной академии наук занимались созданием украинской вакцины против коронавируса. Однако разработка препарата остановилась из-за отсутствия финансирования и заинтересованности со стороны государства.