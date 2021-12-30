Турция начала применять свою COVID-вакцину из-за роста заболеваемости

Турция начала применять свою отечественную вакцину против коронавируса. На такой шаг власти решились из-за роста количества инфицированных COVID в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Турция уже ввела более 130 миллионов доз вакцины с помощью инъекций, разработанных компаниями Sinovac и Pfizer/BioNTech. Также начали делать бустерные уколы. На прошлой неделе препарат Turkovac разрешили использовать в чрезвычайных ситуациях.

Отмечают, что ежедневные случаи COVID превысили показатель в 30 000 на этой неделе - впервые с октября. Число новых случаев инфицирования выросло на 30% в понедельник, 27 декабря, и превысило 36 000 в среду, 29 декабря.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал граждан сделать ревакцинацию. Но также он сказал, что на данный момент новые карантинные ограничения не рассматриваются.

"Наша отечественная вакцина Turkovac начнет вводиться в наших городских больницах с четверга, 30 декабря. С нашей отечественной вакциной можно сделать ревакцинацию. Независимо от того, какой тип вакцины вы получали ранее, вы можете получить ревакцинацию с помощью Turkovac", - сказал министр.

Президент Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что его правительство сделает Turkovac доступным во всем мире. Однако Анкара еще не опубликовала подробную информацию об эффективности вакцины или результатах клинических испытаний.