Турция экстрадировала украинца: подозревают в убийстве в киевском Гидропарке

Сообщается, что убийство произошло в декабре 2019 года, нападавший расстрелял мужчину и скрылся. Жертва погибла на месте. Украинская полиция утверждает, что в течение нескольких часов установили подозреваемого, который является участником преступной группировки, но тот сразу после убийства вылетел в Турцию.

"Мы направили запрос на экстрадицию в рамках международной правовой помощи. Благодаря сотрудничеству с турецкими коллегами сегодня, 19 февраля, злоумышленника экстрадировали в Украину. Полицейские задержали его в аэропорту", - отметил Клименко.

В ближайшее время ему вручат уведомление о подозрении в совершении убийства.