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Турция экстрадировала украинца: подозревают в убийстве в киевском Гидропарке

Автор: РБК-Украина

Турция экстрадировала в Украину мужчину, которого украинские правоохранительные органы подозревают в убийстве. По данным следствия, он причастен к убийству в киевском Гидропарке зимой 2019 года.

Об этом в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Сообщается, что убийство произошло в декабре 2019 года, нападавший расстрелял мужчину и скрылся. Жертва погибла на месте. Украинская полиция утверждает, что в течение нескольких часов установили подозреваемого, который является участником преступной группировки, но тот сразу после убийства вылетел в Турцию.

"Мы направили запрос на экстрадицию в рамках международной правовой помощи. Благодаря сотрудничеству с турецкими коллегами сегодня, 19 февраля, злоумышленника экстрадировали в Украину. Полицейские задержали его в аэропорту", - отметил Клименко.

В ближайшее время ему вручат уведомление о подозрении в совершении убийства.

Напомним, РБК-Украина в декабре 2019 года сообщало о стрельбе в Гидропарке. Тогда в полиции рассказали, что мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте, проводилась спецоперация.

На этой неделе полиция Киева провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев.

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Новости Украины ТурцияэкстрадицияГидропарк
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