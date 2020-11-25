В Турции зафиксировали третий пик COVID

В нескольких провинциях Турции зафиксирован третий пик пандемии коронавируса. В частности, пик был выявлен в провинциях Стамбул, Измир, Коджаэли и Бурса.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Anadolu.

Кроме того, по всей Турции фиксируют рост количества заражений коронавирусом.

"Увеличение числа случаев заболевания COVID-19 на 50% зафиксировано в 15 провинциях", - заявил министр.

По его словам, что если жители страны не будут соблюдать уже существующие карантинные ограничения, то введение более жестких мер будет неизбежным.

Также Коджа сообщил, что в среду, 25 ноября, в Турции был зафиксирован пик смертности от коронавируса. За сутки в стране умерли 168 человек, и на данный момент число погибших за всю пандемию достигло 12 840 человек.

Напомним, с 21 ноября в Турции начал действовать комендантский час. Торговым центрам и рынкам разрешено работать с 10:00 до 20:00, бары и рестораны работают только на вынос.

Однако правительство Турции разрешило туристам не соблюдать условия комендантского часа.

Кроме того, в начале ноября в Турции ввели ряд новых карантинных ограничений. В частности, ввели ограничения на работу заведений общественного питания.