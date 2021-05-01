В Турции зафиксировали рекорд смертности от коронавируса

За последние сутки в Турции зафиксировали рекорд смертности от последствий коронавируса. 29 апреля в стране начался жесткий локдаун.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны.
Так, за последние сутки в Турции зафиксировали 394 смерти от коронавируса. Это самый высокий показатель за все время пандемии в стране.
Всего от последствий болезни в Турции умерли 40 131 человек.
Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая действует жесткий локдаун с круглосуточным комендантским часом. Ограничения не будут касаться иностранцев, которые пребывают в стране временно.
РБК-Украина писало, что будет с путевками и стоит ли планировать отдых из-за локдауна в Турции.