В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса Covid-19. Об сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает РБК-Украина со ссылкой на Аnadolu.

Общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.

"У нас сегодня первый случай смерти от коронавируса, скончался 89-летний пациент, который контактировал с больным, заразившимся в Китае. Общее количество зараженных сейчас составляет 98", - сказал Коджа.

Напомним, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подписал директиву о запрете въезда иностранцам из 9 европейских стран из-за пандемии коронавируса. Был запрещен въезд гражданам Германии, Испании, Франции, Австрии, Норвегии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов. Запрет также распространяется на иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали вышеназванные страны.

Кроме того в рамках профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса Covid-19 министерство культуры и туризма Турции рекомендовало туроператорам и гостиницам перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.

Как писало РБК-Украина, 10 марта в Турции выявили первый случай заражения коронавирусом.