UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Турции зафиксировали антирекорд суточной смертности от коронавируса

Автор: Даша Харченко

В Турции в воскресенье, 18 апреля, зафиксировали антирекорд по количеству летальных случаев вследствие коронавируса. Умерли 318 человек.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на турецкое Министерство здравоохранения.

Это самый высокий суточный прирост смертей в Турции с начала пандемии коронавируса.

Общее количество людей в стране, которые умерли от осложнений коронавируса возросло до 35 926 человек.

А общее число случаев заболевания достигло 4,3 миллиона.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Турции сделали 20 млн прививок от коронавируса. Всего в стране проживает около 83 млн человек.

.

16 апреля в Турции был новый антирекорд по суточному приросту заболеваемости коронавирусом. Тогда в стране выявили более 63 тысячи больных инфекцией.

Из-за роста числа больных COVID-19 в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугли вводится комендантский час в выходные, теперь он будет длиться с 19:00 пятницы до 5:00 понедельника, а на период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Также будет ограничено междугороднее сообщение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ТурцияКоронавирус
Читайте также
Половина взрослых американцев получили вакцину от COVID
Прогноз погоды