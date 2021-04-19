В Турции зафиксировали антирекорд суточной смертности от коронавируса

В Турции в воскресенье, 18 апреля, зафиксировали антирекорд по количеству летальных случаев вследствие коронавирус а. Умерли 318 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Турции сделали 20 млн прививок от коронавируса. Всего в стране проживает около 83 млн человек.

Общее количество людей в стране, которые умерли от осложнений коронавируса возросло до 35 926 человек.

16 апреля в Турции был новый антирекорд по суточному приросту заболеваемости коронавирусом. Тогда в стране выявили более 63 тысячи больных инфекцией.

Из-за роста числа больных COVID-19 в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугли вводится комендантский час в выходные, теперь он будет длиться с 19:00 пятницы до 5:00 понедельника, а на период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Также будет ограничено междугороднее сообщение.