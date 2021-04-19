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В Турции зафиксировали антирекорд суточной смертности от коронавируса

Новина українською → Турция, Понедельник 19 апреля 2021 05:09
В Турции зафиксировали антирекорд суточной смертности от коронавируса Фото: за сутки в Турции умерли 318 человек (pexels/@shvetsa)
Автор: Даша Харченко

В Турции в воскресенье, 18 апреля, зафиксировали антирекорд по количеству летальных случаев вследствие коронавируса. Умерли 318 человек.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на турецкое Министерство здравоохранения.

Это самый высокий суточный прирост смертей в Турции с начала пандемии коронавируса.

Общее количество людей в стране, которые умерли от осложнений коронавируса возросло до 35 926 человек.

А общее число случаев заболевания достигло 4,3 миллиона.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Турции сделали 20 млн прививок от коронавируса. Всего в стране проживает около 83 млн человек.

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16 апреля в Турции был новый антирекорд по суточному приросту заболеваемости коронавирусом. Тогда в стране выявили более 63 тысячи больных инфекцией.

Из-за роста числа больных COVID-19 в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугли вводится комендантский час в выходные, теперь он будет длиться с 19:00 пятницы до 5:00 понедельника, а на период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Также будет ограничено междугороднее сообщение.

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