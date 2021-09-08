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В Турции задержали медработников по подозрению в подделке справок о вакцинации

Автор: Валерия Полищук

В турецкой столице Стамбуле задержали подозреваемых в выдаче фальшивых справок о COVID-вакцинации. Среди задержанных три медсестры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

После нескольких месяцев технического наблюдения сотрудники Департамента по борьбе с финансовыми преступлениями обнаружили, что некоторые лица выдавали поддельные справки о вакцинации.

В ходе операции задержали три медсестры, работающие в частной больнице, и еще три человека, предположительно причастные к мошенничеству.

Позднее медсестры были арестованы по обвинению в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и подделке документов, а трое других подозреваемых были отпущены под залог.

По данным издания, невакцинированные люди получают справки о вакцинации. Полицейские подразделения решили действовать после трех месяцев наблюдения и начали операцию.

По требованию прокуратуры смартфоны подозреваемых медсестер были конфискованы и исследованы. Записи WhatsApp на телефонах послужили доказательством того, что они участвовали в схеме.

Адвокат заявил, что людям, которые заставили подозреваемых выпустить для себя поддельные вакцинальные карты, могут быть предъявлены уголовные обвинения.

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ТурцияВакцинацияЗадержание