В Турции возросло число жертв коронавируса

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Уже 214 человек умерли в Турции вследствие заражения новым вирусом

В Турции число летальных случаев от коронавируса нового типа Covid-19 возросло до 214. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Anadolu.

По данным Министерства здравоохранения страны, за последние сутки вследствие заражения умерли 46 человек.

Общее количество зараженных, у которых вирус подтвердили лабораторными исследованиями, достигло 13 тыс. 531 человек.

"Положительный результат на наличие коронавируса дали 2704 теста. С начала вспышки эпидемии выздоровели и были выписаны из больниц 243 пациента", - сообщили в Минздраве.

Напомним, во Франции за сутки умерли 499 человек от коронавируса COVID-19. Общее число подтвержденных случаев инфицирования составляет 52 тыс. 128 человек.

Добавим, Всемирная организация здравоохранения заявляет о признаках стабилизации вспышки коронавируса в Европе. Так, в Италии, наиболее инфицированном регионе Европы, зафиксировано наименьшее количество случаев заражения за последние две недели.