В Турции вакцинированным туристам начали делать скидки в отелях

В Турции отели начали предоставлять скидки туристам, которые полностю привиты от COVID-19 или получили одну дозу препарата.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Turizm Gazetesi .

"Таким образом отельеры пытаются привлечь туристов в уходящем сезоне и помогают государству держать темпы вакцинации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отелях города Ризе полностью привитым или получившим одну дозу вакцины от коронавируса предоставляют скидку в размере 10% от общей суммы проживания.

В отелях Каппадокии вакцинированным туристам делают 20% скидку, а в Килисе 50% для вакцинированных молодоженов, отмечающих медовый месяц в отеле.