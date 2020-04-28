В Турции за сутки выздоровели более 5 тыс. человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего от вируса излечились почти 40 тыс. человек

За последние 24 часа в Турции от коронавируса выздоровели 5 018 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Общее число пациентов, которые излечились от коронавируса, достигло 38,8 тыс. человек.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа отметил, что число заболевших в стране также неуклонно уменьшается. За сутки было зарегистрировано 2 392 случая инфицирования и 92 смерти от вируса. Уменьшение случаев заражения и смертности в стране наблюдается с 19 апреля.

"За последние 24 часа выздоровело более 5 000 пациентов. Наше общее число выздоровевших пациентов приблизилось к 40 000. Количество новых случаев находится в прогнозируемом спаде. Мы скоро превысим 1 миллион тестов. Давайте не будем рисковать этим успехом", - заявил Коджа.

На данный момент общее число инфицированных COVID-19 в Турции составляет почти 115 тыс. человек, общее число смертей - 2 992.

Напомним, о первом случае COVID-19 Турция сообщила 10 марта. 24 апреля число зараженных превысило 100 тысяч.

Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган объявил комендантский час в стране на период майских праздников.

Также сообщалось, что Турция ждет иностранных туристов с конца лета и отказывается от all inclusive.