В Турции за сутки больше 4 тыс. новых заражений коронавирусом и 98 новых смертей

В Турции за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 4093 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава Турции.

Умерли от осложнений вызванных коронавирусом 98 человек, выздоровели - 511.

Всего в стране коронавирусом заболели 61 049 человек. Также сообщается о 1296 погибших и 3957 выздоровевших пациентах.

Напомним, в двух крупнейших городах Турции - Стамбуле и Анкаре - ввели новые правила пользования общественным транспортом для борьбы с распространением коронавируса. Теперь в общественном транспорте водители и пассажиры обязаны носить защитные маски во время поездки. Пассажирам, у которых нет масок, вход в транспорт запрещен. Также н

Ранеее власти Турции объявили о введении с полуночи 11 апреля 48-часового комендантского часа в 31 провинции в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Как писало РБК-Украина, президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении карантинных мер для борьбы с распространением коронавируса. Вводится комендантский час, который запрещает лицам младше 20 лет покидать дом.

Ранее в Турции испытали вакцину от Covid-19 на животных и у них выработались антитела