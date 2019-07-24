В Турции стреляли в белорусского дипломата

В столице Турции Анкаре мужчина открыл стрельбу по советнику посольства Белоруссии в Турции по административным вопросам Александру Поганшеву, тяжело ранив дипломата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Нападавший, который, по данным издания, оказался отставным турецким военным, совершил самоубийство.

Поганшева доставили в больницу с пулевым ранением в тяжелом состоянии.

Турецкие СМИ сообщают, что нападавший был соседом дипломата и они враждовали.

Мужчина напал на дипломата, когда он гулял со своим 13-летним сыном рядом с белорусским посольством.

В посольстве Беларуси заявили, что напавший на Поганшева был психически неуравновешенным.

Сын дипломата не пострадал.

Напомним, 19 декабря 2016 года в Турции был убит посол России Андрей Карлов. Во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре в него стрелял турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который был сразу ликвидирован.

В ноябре 2018 прокуратура Турции завершила расследование убийства Карлова. В рамках дела об убийстве российского посла были арестованы глава медиагруппы "Гуру" Хайреддин Айдынбаш, а также Мустафа Тимур Озкан, организатор выставки, на которой был убит российский дипломат.