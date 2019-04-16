В Турции в результате ДТП пострадали 34 человека

В результате дорожно-транспортного происшествия в Турции, в провинции Денизли, пострадали 34 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На юго-западе Турции автобус, который вез учеников на экскурсию попал в аварию. По предварительной информации, водитель потерял контроль над автотранспортом.

"Автобус, перевозивший учеников по маршруту Аджипаям-Денизли, из-за потери управления водителем перевернулся, в результате чего пострадали 34 человека", - информирует телеканал.

На данный момент известно, что один человек находится в тяжелом состоянии.

Всего в автобусе ехали 22 ученика местной школы, 4 преподавателя, 5 родителей, экскурсовод и 2 водителя.