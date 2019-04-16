В Турции в результате ДТП пострадали 34 человека

На данный момент известно, что один человек находится в тяжелом состоянии
В результате дорожно-транспортного происшествия в Турции, в провинции Денизли, пострадали 34 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
На юго-западе Турции автобус, который вез учеников на экскурсию попал в аварию. По предварительной информации, водитель потерял контроль над автотранспортом.
"Автобус, перевозивший учеников по маршруту Аджипаям-Денизли, из-за потери управления водителем перевернулся, в результате чего пострадали 34 человека", - информирует телеканал.
На данный момент известно, что один человек находится в тяжелом состоянии.
Всего в автобусе ехали 22 ученика местной школы, 4 преподавателя, 5 родителей, экскурсовод и 2 водителя.
На место аварии направили большое количество машин скорой помощи. Раненых эвакуируют в ближайшие больницы.
Фото: авария (twitter.com/internethaber)
Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате ДТП в Польше, которое произошло в ночь с 13 на 14 апреля, погибли граждане Украины. Инцидент произошел возле Кентшина в Варминско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши. Автомобиль, в котором находились двое украинцев и два гражданина Грузии, врезался в придорожное дерево на автодороге Ружанка-Воплавок.
Кроме того, в Турции на автостраде Конья-Анкара из-за густого тумана столкнулось 30 автомобилей, в результате чего один человек погиб. Также в результате аварии пострадали семеро человек.