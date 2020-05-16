В Турции рассказали, когда ждут украинских туристов

Авиаперелеты в Украине будут постепенно возобновляться после пандемии коронавируса. Турция ожидает начало туристического потока из других стран, в том числе из Украины, только в конце августа.

До сентября 2020 отели будут работать только на половину своей мощности. Кроме того, будут работать только те отели, которые получат "сертификаты здоровья". Туристы приедут из тех стран, которые разрешат поездки в Турцию. Об этом информирует газета Hurriyet.

В ресторанах отелей намеренно уменьшат число столиков, чтобы увеличить дистанцию между людьми. Также принято решение отказаться от шведского стола.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что на протяжении этой недели проходили встречи со всеми перевозчиками и обсуждали открытие международного и внутреннего авиасообщения.

Отмечается, что ситуация может отличаться по регионам. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах и от того, как будут другие страны открываться для граждан Украины

В Турции рассказали, когда ждут иностранных туристов

Отметим, что ранее Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Украины, рассказал, когда украинцам снова будут доступны авиаперелеты, как внутренние, так и международные.