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В Турции прошли успешные испытания вакцины от коронавируса

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 21:17
В Турции прошли успешные испытания вакцины от коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com mommy mundo)

Вакцину от коронавируса испытывали на животных

В Турции прошли успешные испытания на животных вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление профессора медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеша Кара в Twitter.

По словам профессора, животным вакцину вводили с помощью микроигл на лейкопластыре. После введения вакцина дала иммунный ответ в виде выработки антител.

"Сейчас настало время проверить, сможет ли она защитить людей", - заявил Кара.

В Турции прошли успешные испытания вакцины от коронавируса

Напомним, ранее сообщалось, что ученые из Испании уже до конца апреля могут разработать прототип вакцины от коронавируса. Одну из вакцин от COVID-19 разрабатывают в Национальном центре биотехнологии.

Также РБК-Украина писало, что австралийские ученые начали испытания двух потенциальных вакцин от коронавируса. Вакцины, разработанные Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical, были одобрены для тестирования на животных.

Кроме того, ожидается, что США могут получить вакцину от коронавируса до весны 2021 года. Сейчас разные вакцины находятся на первом этапе тестирования.

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