В Турции препарат для лечения COVID-19 готов к тестированию на людях

Ученые из Турции разработали лекарство для лечения пациентов с коронавирусом, показавшее свою эффективность в лабораторных условиях. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Препарат TR-C 19 был разработан компанией VSY Biotechnology в сотрудничестве с Университетом медицинских наук Стамбула.

Ректор университета Джевдет Эрдол заявил, что проект подошел к стадии клинических испытаний.

"В результате нашей научно-исследовательской работы, поддерживаемой министерством здравоохранения, мы разработали препарат TR-C 19 и смогли в лабораторных условиях нейтрализовать коронавирус. Сейчас мы готовы к тестированию на добровольцах с диагнозом COVID-19", - заявил он.

На данный момент исследователи ожидают от Министерства здравоохранения Турции соответствующего разрешения.

Напомним, ранее сообщалось, что препараты, которые разжижают кровь, помогают некоторым пациентам, которые болеют тяжелой формой COVID-19. Такие результаты были представлены в исследовании медиками Соединенных Штатов.

Кроме того, ученые из США и Британии выяснили, что уже существуют сотни различных мутаций коронавируса. Одна из мутаций становится доминирующей и может сделать заболевание более заразным.