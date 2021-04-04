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В Турции обнаружили наибольшее количество больных COVID за сутки с начала пандемии

Автор: Даша Харченко

В Турции в субботу, 3 апреля, выявили 44 756 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий суточный прирост в стране от начала пандемии.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на турецкое Министерство здравоохранения.

Так, в рейтинге наиболее пораженных коронавирусом стран Турция занимает пятое место.

Количество больных начало расти в начале марта, когда правительство ослабило карантинные ограничения.

Общее количество случаев заболевания коронавирусом в Турции составляет 3,445 млн. При этом количество летальных случаев достигло свыше 186 тысяч.

Напомним, турецкие ученые в ближайшее время приступят к клиническим испытаниям интраназальной вакцины от коронавируса. Ее планируют применять уже в этом году.

Также правительство Турции приняло решение снова ввести комендантский час на выходные дни на территории страны. Он будет действовать в течение месяца Рамадан.

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