В Турции обнаружили наибольшее количество больных COVID за сутки с начала пандемии

Так, в рейтинге наиболее пораженных коронавирусом стран Турция занимает пятое место.

Количество больных начало расти в начале марта, когда правительство ослабило карантинные ограничения.

Общее количество случаев заболевания коронавирусом в Турции составляет 3,445 млн. При этом количество летальных случаев достигло свыше 186 тысяч.

Напомним, турецкие ученые в ближайшее время приступят к клиническим испытаниям интраназальной вакцины от коронавируса. Ее планируют применять уже в этом году.

Также правительство Турции приняло решение снова ввести комендантский час на выходные дни на территории страны. Он будет действовать в течение месяца Рамадан.