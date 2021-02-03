В Турции обнаружили еще несколько мутаций коронавируса

В Турции выявлены первые случаи заражения новыми штаммами коронавируса. Так, в стране подтвердили заболевания южноафриканским и бразильским штаммами COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в Twitter.

"Выявлены два южноафриканских и один бразильский штамм коронавируса. В наши дни, когда появляются новые мутации и вновь растет число случаев заболевания, мы продолжим нашу борьбу, не отказываясь от ограничительных мер", - написал он.

При этом министр добавил, что в Турции обнаружено 196 случаев "британского" штамма коронавируса.

Отметим, новый штамм коронавируса был выявлен в Великобритании в сентябре. Активно распространяться он начал в конце ноября - начале декабря. В связи с этим многие страны стали закрывать границы с Великобританией. Что известно о мутации коронавируса и насколько она опасна - в материале РБК-Украина.

Напомним, ранее правительство Турции временно запретило въезд из Великобритании.

Кроме того, 14 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил первую прививку от коронавируса.