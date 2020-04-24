В Турции коронавирус выявили у более 100 тыс. человек

В Турции зафиксировали более 100 тыс. заражений коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

За последние сутки было выявлено 3116 случаев инфицирования. Днем ранее - 3083 случая. В целом динамика роста ежедневных заражений в Турции постепенно улучшается. Общее число заболевших в стране достигло 101 тыс. 790 человек.

23 апреля Минздрав Турции сообщил о 115 новых смертях от инфекции. За день до этого умерли 117 человек. Число летальных случаев от коронавируса снижается с 17 апреля. Общее число смертей в стране - 2491. Уровень летальности составляет чуть больше 2,4%.

Также ежедневно растет количество пациентов, выздоровевших от вируса. На данный момент таких людей почти 18,5 тыс.

Напомним, о первом случае заражения COVID-19 Турция сообщила 10 марта. В начале апреля число больных достигло 15 тыс. человек. Тогда же в Турции ввели комендантский час.

Позже, для борьбы с распространением коронавируса, в двух крупнейших городах Турции - Стамбуле и Анкаре - ввели новые правила пользования общественным транспортом.