В Турции изобрели прибор для выявления коронавируса за 10 секунд

Турецкие ученые из Национального исследовательского центра нанотехнологий Билькентского университета (UNAM) разработали прибор Diagnovir, позволяющий диагностировать коронавирус за десять секунд на основе образца слюны. Эффективность устройства составляет 99%, уверяют разработчики.

Об этом сообщается на сайте центра.

Разработанная оптическая система диагностики изменяет цвет свечения в присутствии вируса, тем самым обнаруживая вирусы с высокой избирательностью, отмечает университет.

Взятый у пациента образец слюны смешивается со специальным раствором и помещается на чип обнаружения патогенов, после чего присутствие вируса с высокой точностью определяется по флуоресцентному сигналу.

Напомним, Турция требует наличие отрицательного теста на коронавирус у всех пассажиров авиарейсов. Норма вступила в силу 28 декабря.

Кроме того, Турция подпишет соглашение с компанией Pfizer и BioNTech на поставку 4,5 миллиона доз вакцины против COVID-19.

Добавим, что в ноябре Турция ввела ряд новых карантинных ограничений, в частности, на работу заведений общественного питания. Кроме того, с 21 ноября в этой стране начал действовать комендантский час. Торговым центрам и рынкам разрешено работать с 10:00 до 20:00, бары и рестораны работают только на вынос.