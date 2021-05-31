В Турции в июне частично смягчат COVID-ограничения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о частичном снятии карантинных ограничений в стране, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. Меры начнут смягчать во вторник, 1 июня.
Об этом сообщает издание TRT Haber.
"В течение июня комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье", - заявил турецкий президент.
При этом он добавил, что кафе, рестораны, спортивные залы и парки развлечений смогут работать с 7:00 до 21:00, однако в воскресенье они будут закрыты.
Также с 1 июня спортивные клубы смогут проводить собрания, однако остальным организациям это будет разрешено делать с середины июня.
Также со вторника в Турции можно будет проводить свадьбы на открытых и закрытых площадках, но при условии соблюдения всех необходимых мер предосторожности.
Напомним, с 15 мая Турция ослабила правила въезда в страну для украинцев. В частности, украинцам разрешат въезжать в Турцию без ПЦР-теста на коронавирус.
Кроме того, в Италии в трех регионах ослабили карантин. В частности, отменили действие комендантского часа.
Добавим, что с 5 июня в Нидерландах начнут частично смягчать карантин. В частности, в стране будет разрешено барам и ресторанам работать в закрытых помещениях, а музеям вновь открыться. При этом власти разрешили принимать в гостях четыре человека.
Ранее сообщалось, что с 1 июня в Малайзии вводят полный локдаун из-за рекордных случаев коронавируса. Он будет действовать по меньшей мере до 14 июня.