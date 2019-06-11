В Турции в ДТП попал автобус с туристами, есть жертвы

В Турции туристический автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего погибли 4 человека, еще 49 - получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе города Бандырма провинции Балыкесир. Трое людей погибли на месте происшествия, еще один - в медучреждении.

На место аварии были отправлены аварийные службы и правоохранители.

38 пострадавших доставили в государственную больницу Бандырмы, 8 - в Генен и 3 - в больницы в Эрдек.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в США в Нью-Йорке вертолет упал на крышу 54-этажного здания в центре Манхэттена. В результате столкновения произошел пожар на крыше здания. Причины произошедшего пока не сообщаются. В местной полиции инцидент описали как "жесткую посадку".

Кроме того, в результате ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 17 человек. Отмечается, что девять человек получили ранения, их доставили в больницу. Предварительно установлено, что виновником ДТП мог стать водитель автобуса, который выехал на дорогу, не предназначенную для движения автобусов.