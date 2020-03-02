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Туристический сектор в ЕС теряет ежемесячно 1 млрд евро из-за коронавируса

Новости » Общество     02.03.2020 - 11:25
Туристический сектор в ЕС теряет ежемесячно 1 млрд евро из-за коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/nikmarino9)

По словам Бретона, китайские туристы не приезжают в Европу с января

Туристический сектор Европейского союза из-за распространения коронавируса за январь и февраль 2020 года теряет по 1 млрд евро ежемесячно. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает NYT.

По словам еврокомиссара, "китайские туристы уже два месяца не приезжают в Европу".

"Это очень отражается на туристической деятельности", - отметил Бретон.

Он также добавил, что для более убедительных выводов следует дождаться конца марта, когда компании подсчитывают результаты своей деятельности за первый квартал года.

Отметим, в Европе коронавирус был зафиксирован в 23 странах - Нидерландах, Литве, Беларуси, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции.

Также Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании сообщило о первом случае передачи коронавируса от человека человеку в стране.

Напомним, в Италии число заразившихся коронавирусом COVID-19 продолжает увеличиваться и по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составило 1694 человека.

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