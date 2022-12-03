Турецький безпілотний винищувач з українськими двигунами вперше відірвався від землі (відео)

Компанія Baykar успішно провела останній тест безпілотного винищувача Kızılelma з українськими двигунами перед першим повноцінним польотом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter технічного директора компанії Baykar Сельчука Байрактара.
Новий БПЛА вперше відірвався від землі та формально провів у повітрі близько шести секунд, що є тестом на шляху до першого польоту. Відрив від смуги пройшов під час тестування шасі. За планом, перший політ БПЛА був запланований на 2023 рік, але, ймовірно, Baykar випереджає графік роботи.
На Kızılelma встановлено турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії "Мотор Січ". Безпілотник здатний розвивати максимальну швидкість до 800 км/год, максимальна тривалість польоту становить 5 годин, а стеля – 12 км.
Бойове навантаження становить 1 тонну, що може складатися з повноцінного авіаційного озброєння. Головна особливість Kızılelma – здатність вести повітряний бій, для чого він може використовувати ракети "повітря-повітря".
Раніше ми писали, що турецька компанія Baykar розпочала тести з "пробігу" безпілотного винищувача Kızılelma, який зможе вести повноцінний повітряний бій.
Також повідомлялося, що турецька оборонна компанія Baykar планує завершити будівництво свого виробничого заводу в Україні протягом двох років.
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